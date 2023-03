Meteo, inizio variabile e poi sereno: le previsioni per la settimana

Lunedi 20

Cielo: Tempo variabile con cielo molto nuvoloso fino alla mattina, e crescenti schiarite a partire dalle ore centrali; probabili foschie o nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) tra la notte ed il mattino, bassa (5-25%) nel resto della giornata di sporadiche modeste precipitazioni locali o sparse; limite della neve intorno a 1600-1800 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo in pianura, specie nei valori minimi.

Venti: In quota deboli o moderati da nord-est; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati specie in prossimità della costa, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Martedi 21

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per velature, specie nella seconda parte della giornata; nelle ore più fredde probabili foschie o nebbie in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, specie in montagna, massime in aumento.

Venti: Deboli, in quota settentrionali, altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledi 22

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio; non esclusa qualche debole precipitazione in montagna a fine giornata. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione.

Giovedi 23

In pianura parzialmente soleggiato, con maggiori annuvolamenti nella seconda metà della giornata. In montagna nuvoloso o anche molto nuvoloso a partire dalle ore centrali, con possibili modeste precipitazioni in serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Previsore:ms.