Meteo, le previsioni per la settimana: tempo nuvoloso e piogge deboli

Martedi 19

Cielo: Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno soprattutto a sud-ovest e crescente nuvolosità soprattutto a nord-est.

Precipitazioni: Fino al primo pomeriggio assenti, poi a partire dalle zone montane potranno verificarsi un po' di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare a nord-est verso fine giornata; la probabilità dunque aumenterà e in serata sarà da nulla o molto bassa (0-5%) sulle zone meridionali a medio-bassa (25-50%) su quelle nord-orientali; limite delle nevicate dapprima sui 1700-2000 m e poi un po' in abbassamento.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, moderati o a tratti tesi da nord-ovest; nelle valli, deboli di direzione variabile a parte possibile locale Foehn; in pianura dai quadranti orientali, da deboli a moderati sull'entroterra e da moderati a tesi sulle zone costiere.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Mercoledi 20

Cielo: Variabilità, con nubi più presenti nelle prime ore a nord-est e nel pomeriggio in montagna, per il resto spazi di sereno anche ampi.

Precipitazioni: Nelle prime ore a nord-est e nel pomeriggio in montagna sarà possibile qualche fenomeno, per il resto fenomeni assenti; la probabilità nel complesso sarà bassa (5-25%) in montagna e sulla pianura nord-orientale, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; il limite delle nevicate sarà grossomodo a 1500-1800 m, salvo risultare un po' più basso nelle prime ore e un po' più alto in seguito.

Temperature: In moderato aumento, salvo lievi controtendenze delle massime a nord-est.

Venti: In quota, a tratti moderati e a tratti deboli, dapprima da nord-ovest e infine da nord; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura dai quadranti orientali, all'inizio moderati sull'entroterra e tesi sulla costa, poi da moderati a deboli in genere.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedi 21

Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con crescente probabilità specie verso fine giornata di alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate in rialzo fino a 1700-2000 m; temperature perlopiù in contenuta diminuzione, salvo locali lievi controtendenze in quota sulle Dolomiti.

Venerdi 22

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche schiarita ed una crescente copertura da sud, associata a delle precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; limite delle eventuali nevicate indicativamente a 1700-2000 m; temperature minime in aumento; temperature massime un po' in calo sulle zone settentrionali, stazionarie o in lieve aumento altrove. Previsore: AB