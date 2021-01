Previsioni per la settimana: inizio con nebbia, poi arriva la pioggia

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Nuvolosità irregolare alternata a tratti di cielo sereno; non escluso qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali a fine giornata. Temperature diurne in calo in pianura, in aumento in alta quota. Venti settentrionali, in quota moderati/tesi, in pianura deboli, o a tratti moderati lungo la costa.

Lunedi 18

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Dolomiti nella prima parte della giornata; possibili foschie o locali nebbie in pianura dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna, minime in locale variazione, massime in aumento; in pianura minime in diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Venti: In quota nord-occidentali in prevalenza moderati, ma ancora tesi fino al mattino; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza settentrionali, salvo sulle zone centro-meridionali dove dalla mattinata soffieranno da ovest.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso a inizio giornata.

Martedi 19

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà di giornata, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio; foschie/nebbie in pianura e nelle valli fino alla mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura e nelle valli prevalentemente in calo; in quota in aumento.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, variabili, fino al mattino in prevalenza settentrionali, in seguito in prevalenza occidentali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledi 20

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso; non escluse deboli precipitazioni soprattutto sulle zone centro-settentrionali e nella seconda parte della giornata, con limite della neve intorno a circa 700-900 m. Temperature minime in aumento; massime in calo in pianura, in rialzo in montagna.

Giovedi 21

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, soprattutto nella seconda parte della giornata; limite della neve intorno a 800-1000 m, un po' più in basso sulle Dolomiti. Temperature in aumento.

Arpav, previsore M.S.