Le previsioni meteo: continua il caldo anche dopo Ferragosto

Mercoledi 16

Cielo: Prevalenza di un cielo poco nuvoloso, con spazi di sereno più ampi al mattino e addensamenti sparsi più presenti in montagna nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: All'inizio generalmente assenti, a parte una modesta possibilità di occasionali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi a ridosso delle Prealpi nelle primissime ore; in seguito probabili alcuni rovesci o temporali sulle zone montane, possibili ma più locali anche sulla fascia pedemontana e occasionalmente sul resto della pianura interna; sulle zone montane, non sarà da escludere qualche locale fenomeno intenso.

Temperature: Minime in discreto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve calo su quelle montane; le massime in montagna diminuiranno un po', altrove saranno stazionarie.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, a parte su bassa pianura e costa una prevalenza dai quadranti orientali con possibilità di qualche occasionale moderato rinforzo.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedi 17

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno più presenti nelle ore più fresche e in pianura, qualche maggiore addensamento in montagna nel pomeriggio.

Precipitazioni: Probabili alcuni rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio sulle zone montane e occasionalmente sull'entroterra pianeggiante, per il resto fenomeni generalmente assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime in quota prevarranno gli aumenti.

Venti: In quota a tratti moderati e più spesso deboli, dai quadranti settentrionali; altrove intensità debole e direzione variabile, con locali brezze specie lungo la costa.

Mare: Da quasi calmo a calmo.