Previsioni meteo per la settimana: inizio con pioggia, poi tempo stabile

Lunedi 16

Cielo: Fino a parte della mattinata in prevalenza molto nuvoloso, in seguito schiarite via via più ampie a partire da ovest. Dopo il tramonto probabili foschie e locali nebbie sulle zone più interne della pianura.

Precipitazioni: Al mattino probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Limite della neve in calo fino a circa 1700/1900m sulle Dolomiti, intorno ai 2000m sulle Prealpi. In seguito rapido miglioramento con diradamento ed esaurimento delle precipitazioni.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni e raggiunte alla sera; massime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, in generale calo in quota.

Venti: In quota moderati/tesi dapprima dai quadranti occidentali in rapida rotazione da nord. In pianura deboli variabili salvo sulla costa dove saranno in prevalenza da nord-est moderati, a tratti tesi nel pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Martedi 17

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte; possibili locali annuvolamenti sulle zone montane più settentrionali. Possibili locali riduzioni della visibilità durante le ore più fredde in pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, sulla costa in prevalenza dai quadranti orientali deboli a tratti moderati. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: Nelle prime ore mosso, in seguito in prevalenza poco mosso.

Mercoledi 18

In pianura probabili inziali foschie e nebbie, specie sui settori sud-occidentali, in successivo dissolvimento, lasceranno spazio a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane in prevalenza soleggiato. Dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità in pianura. Temperature in aumento in montagna; in pianura senza variazioni di rilievo.

Giovedi 19

Permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Durante le ore più fredde probabili foschie e nebbie in pianura. Temperature senza notevoli variazioni. Previsore: R.R.