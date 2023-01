Arriva l'inverno: piogge, rovesci e finalmente tanta neve sulle Alpi e non solo

Arriva l'inverno anche nel Vicentino, un inverno che fino a ora si è visto appena, con le giornate quasi primaverili dei giorni scorsi. Le previsioni meteo per il Veneto di Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com, indicano condizioni meteo in netto peggioramento nei prossimi giorni sull'Italia e sul Veneto.

DOMENICA

Sarà una domenica caratterizzata da un progressivo peggioramento con prime deboli piogge intermittenti dal pomeriggio a partire dai settori di pianura. Piogge che entro sera si estenderanno a tutta la regione, a tratti più intense e a carattere di rovescio su Veronese, Vicentino, Trevigiano, Padovano e Veneziano. Quota neve in calo sulle Dolomiti, sin verso i 700-800m nella tarda sera.

LUNEDÌ

Lunedì tempo ancora instabile e perturbato, di nuovo in particolare dalla sera quando gran parte del territorio sarà interessato da piogge e rovesci, più intensi sulle aree di pianura; peggioramento serale accompagnato dal transito di aria molto fredda in quota, che favorirà un netto calo della quota neve in corrispondenza di rovesci. Pertanto in serata oltre a nevicate diffuse sin verso i fondovalle del Cadore, non si escludono fiocchi di neve o pioggia mista a neve tra i 200-300m di quota sulle colline del Veronese, sul Bellunese, sul Vicentino e sull'alto Trevigiano. Previste piogge diffuse e possibili temporali su Padovano e Veneziano.

MARTEDÌ