Meteo, le previsioni della settimana: tempo stabile e assolato

Lunedi 15

Cielo: In pianura, cielo sereno o a tratti localmente poco nuvoloso; in montagna un po' di variabilità, con ampi spazi di sereno specie nelle ore più fresche e qualche maggiore addensamento da metà giornata.

Precipitazioni: Specie nel pomeriggio, possibili locali fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale in montagna; per il resto, assenti.

Temperature: Riguardo alle minime, contenute variazioni di carattere locale; massime un po' in aumento, salvo locale stazionarietà a sud-est.

Venti: In quota generalmente da sud-ovest, da deboli a moderati; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, anche calmo nelle ultime ore.

Martedi 16

Cielo: In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo alcuni addensamenti dal pomeriggio in poi sulle zone pedemontane; in montagna moderata variabilità, con spazi di sereno alternati specie di pomeriggio ad addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti e poi aumenta un po' la probabilità di qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale, al più occasionale sulla fascia pedemontana, locale sulle Prealpi e sparso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento ad ovest e stazionarie o in lieve diminuzione altrove, massime perlopiù in leggero aumento.

Venti: In quota generalmente da sud-ovest, da moderati a deboli; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: A tratti quasi calmo, a tratti calmo.

Mercoledi 17

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e qualche modesto addensamento sulle zone montane da metà giornata, ivi associato al più ad occasionali modeste precipitazioni; per le temperature prevale un aumento, al più localmente moderato.

Giovedi 18

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno anche ampi, alcuni addensamenti nelle ore più calde sulle zone pedemontane e soprattutto in montagna, ove questi si associano alla possibilità di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; temperature un po' in aumento. Previsore: AB.