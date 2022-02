Meteo, le previsioni: la settimana inizia con la pioggia

Lunedi 14

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo sulle Dolomiti settentrionali dove la giornata sarà in parte soleggiata, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Probabili precipitazioni di modesta entità, a partire dalla pianura e zone Prealpine centro-occidentali al mattino, poi in estensione anche al Bellunese e pianura orientale dal pomeriggio/sera. Sono attese modeste precipitazioni nevose dai 500-700 metri, e fino ai fondovalle sulle Dolomiti; non si esclude qualche episodio di pioggia mista a neve a quote collinari.

Temperature: Minime in aumento, massime in calo in pianura e Prealpi, stabili sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli in prevalenza orientali al mattino, poi moderati da nordest dalla sera; in montagna moderati/tesi da sudovest, fino a forti in alta quota.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedi 15

Cielo: Tempo in prevalenza instabile almeno fino al pomeriggio, con cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto, e poi dalle ore pomeridiane schiarite a partire dalle zone occidentali.

Precipitazioni: Precipitazioni diffuse nella notte e fino al mattino, con locali rovesci specie sulle zone centro settentrionali della regione; precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio a partire da ovest. Nelle prime ore possibile neve o pioggia mista a neve fino a quote collinari, dalla mattina limite neve in rialzo fino a 700-1000 metri sulle Prealpi, ancora fino ai fondovalle sulle Dolomiti, e localmente nelle valli prealpine.

Temperature: In generale contenuto aumento in pianura e sulle Prealpi; minime in sensibile rialzo e massime stabili sulle Dolomiti.

Venti: In pianura deboli settentrionali sulle zone interne fino al mattino, e moderati meridionali sulla costa; dalle ore centrali generalmente moderati da ovest. In montagna moderati/tesi da sudovest fino alle ore centrali, poi in rotazione a moderati/tesi da nord, con possibile presenza di foehn.

Mare: Fino alla mattinata mosso, molto mosso al largo, poi in attenuazione a poco mosso.

Mercoledi 16

Cielo inizialmente quasi sereno, poi durante la mattinata aumento della nuvolosità alta fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature minime in lieve calo, più sensibile in montagna, e massime in generale ripresa. Venti deboli di direzione variabile.

Giovedi 17

Tempo stabile e in parte soleggiato, con nubi alte in transito fino alle ore centrali e schiarite ampie al pomeriggio. Temperature in generale aumento sui rilievi, minime stabili e massime in locale aumento in pianura. Previsore: FD