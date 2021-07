Meteo, le previsioni per la settimana: inizio con caldo poi temporali

Lunedi 12

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nelle ore diurne a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento rispetto a domenica, sui monti anche di molto; sopra la media, di pomeriggio anche sensibilmente.

Venti: In alta montagna fino al mattino deboli/moderati e dal pomeriggio moderati/tesi, da sud-ovest; altrove deboli/moderati, nelle valli a regime di brezza mentre sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Martedi 13

Cielo: Aumento della nuvolosità fino a cielo anche coperto più probabilmente dal pomeriggio.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) per piogge che entro fine giornata avranno interessato tutta la Regione ed in particolare le zone montane e pedemontane.

Temperature: In aumento prima delle piogge ed in calo dopo le piogge; differenze anche sensibili rispetto a lunedì, minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna tesi/forti da sud. Altrove in prevalenza moderati, a tratti rinforzi durante i temporali; nelle valli con direzione variabile, sulla pianura prima delle piogge proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est mentre dopo le piogge con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Mercoledi 14

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge a tratti, temperature in calo.

Giovedi 15

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge a tratti, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno. Previsore: Stefano Veronese