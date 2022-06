Meteo, previsioni per il weekend: tempo stabile e ben soleggiato

Venerdi 10

Cielo: Residua variabilità al mattino con annuvolamenti sparsi soprattutto verso la costa e pianura centro-sud; in giornata maggiori schiarite fino a cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo nubi irregolari sulla costa fino a parte del pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili residue deboli precipitazioni nelle primissime ore del mattino su costa e pianura limitrofa.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in marcato aumento.

Venti: In montagna tesi/forti da nord con possibili raffiche di Foehn in alcune valli e fino a tratti della pedemontana al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. In pianura in prevalenza dai quadranti settentrionali al mattino e variabili in seguito, in genere deboli/moderati.

Mare: In genere poco mosso.

Sabato 11

Cielo: Tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in montagna. Massime in aumento sulle zone montane, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 12

Tempo ancora stabile e in prevalenza ben soleggiato. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Brezze sulla costa.