Meteo, le previsioni per la settimana: nuvole e possibili precipitazioni

Pomeriggio/sera di Lunedi 1

Tempo variabile, localmente a tratti anche instabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; precipitazioni sparse con rovesci e temporali, più presenti dapprima sulle zone centro-settentrionali e poi su quelle centro-meridionali; rispetto a domenica temperature generalmente inferiori, di poco in pianura e in modo almeno localmente più sensibile in montagna.

Martedi 2

Cielo: Variabilità, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili nelle primissime ore sulla pianura sud-orientale e poi sulle zone centro-settentrionali.

Temperature: Minime un po' in diminuzione, massime in contenuto aumento a nord-est e stazionarie o in leggera diminuzione altrove.

Venti: In quota a tratti deboli e a tratti moderati, fino al pomeriggio dai quadranti settentrionali e alla sera di direzione variabile; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con qualche temporanea fase di locale moderato rinforzo.

Mare: In prevalenza poco mosso, in qualche momento anche quasi calmo sottocosta.

Mercoledi 3

Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso, anche coperto fino alle ore centrali, dopodichè sono possibili alcune schiarite specie in pianura verso fine giornata.

Precipitazioni: Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, da diffusi a sparsi specie tra zone montane e alta pianura, comunque in diradamento da sud-est entro fine giornata.

Temperature: Sulle zone montane e pedemontane minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo; altrove minime in moderata diminuzione soprattutto sulla parte meridionale dell'entroterra, massime in contenuta diminuzione salvo locale stazionarietà sulla costa.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, con direzione prevalente fino al mattino dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa perlopiù moderati dai quadranti settentrionali, da nord-est anche tesi in mattinata; altrove fino a metà giornata da deboli a moderati nord-orientali, poi deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a temporaneamente mosso.

Giovedi 4

Lieve variabilità, con spazi di sereno più prevalenti in pianura e a tratti un po' più di nubi in montagna; non si esclude qualche locale precipitazione specie sulle zone montane, in genere modesta salvo occasionali rovesci o temporali; temperature minime sulla costa senza notevoli variazioni e altrove in lieve diminuzione, massime in aumento.

Venerdi 5

Modesta variabilità, con spazi di sereno più persistenti in pianura e a tratti un po' di nubi specie in montagna; possibile qualche precipitazione più che altro sulle zone montane e pedemontane, in genere modesta salvo occasionali rovesci o temporali; per le temperature minime, sono attese contenute variazioni di carattere locale in montagna e moderati aumenti; temperature massime in aumento. Previsore: AB