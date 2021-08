Meteo, previsioni per la settimana: tempo instabile con rovesci e temporali sparsi

Pomeriggio/sera di Domenica 1

Permangono condizioni di instabilità, con nuvolosità irregolare, più consistente su zone montane e pedemontane, alternata a schiarite. Nel corso del pomeriggio la probabilità di locali rovesci o temporali aumenterà gradualmente fino a risultare medio-alta (50-75%) in pianura, alta su zone montane e pedemontane (75-100%). Saranno probabili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Temperature in diminuzione, con minime raggiunte alla sera. Venti in pianura in prevalenza deboli/moderati da ovest/sud-ovest, salvo tratti di rinforzo sui settori meridionali e raffiche in occasione di temporali. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest.

Lunedi 2

Cielo: Moderata variabilità con cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo possibili residui annuvolamenti nelle prime ore, specie sulla costa. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme in montagna, possibile qualche locale annuvolamento anche in pianura, specie sulle zone più interne.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino possibili residue precipitazioni sui settori orientali della pianura in successivo esaurimento, altrove assenti. Dalle ore centrali su zone montane e pedemontane probabilità in aumento di locali rovesci od occasionali temporali (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione; massime in diminuzione sui settori montani e più orientali della regione, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedi 3

Cielo: Tempo instabile con cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, poi graduale aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata probabilità in aumento di rovesci e temporali (probabilità medio-alta 50-75%) specie sui settori montani e pedemontani, a carattere locale in pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento; massime senza notevoli variazioni o in locale ripresa.

Venti: In pianura deboli orientali. In quota deboli/moderati da sud-ovest in rinforzo in alta quota in serata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledi 4

Permangono condizioni di variabilità/instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso su zone montane e pedemontane, in pianura annuvolamenti, anche consistenti, si alterneranno a schiarite. Saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse, sui settori montani, pedemontani e settentrionali della pianura, anche a carattere di rovescio o temporale, a carattere più locale altrove dove saranno più probabili nel pomeriggio/sera. Possibile intensificazione ed estensione delle precipitazione a fine giornata a partire dai settori occidentali. Temperature minime stazionarie; massime in calo in montagna, stazionarie altrove. Venti in quota moderati/tesi sud-occidentali.

Giovedi 5

Fino al primo mattino nuvolosità diffusa in successiva diminuzione con ampi tratti soleggiati in pianura, altrove nuvolosità irregolare. Nella notte fino alle prime ore del mattino probabili precipitazioni diffuse in successivo diradamento in pianura, sui settori montani e pedemontani saranno ancora probabili locali rovesci o temporali. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali. Temperature minime stazionarie o in locale diminuzione; massime in generale ripresa. Previsore: R.R.