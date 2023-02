Meteo, le previsioni per la settimana: nebbia e deboli precipitazioni in arrivo

Lunedi 20

Cielo: Sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma meno persistenti rispetto ai giorni precedenti. Dopo il tramonto saranno nuovamente possibili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione; massime senza notevoli variazioni in montagna, in aumento in pianura, con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura in prevalenza variabili deboli, a tratti moderati. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali, a tratti forti nelle prime ore.

Mare: Calmo.

Martedi 21

Cielo: In pianura foschie, nebbie e nubi basse, solo in parziale dissolvimento durante il giorno. Sulle zone montane al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e nebbie in qualche fondovalle; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità alta.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento o localmente stazionarie; massime in marcata diminuzione in pianura, in aumento in quota.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota moderati da nord-ovest.

Mare: Calmo.

Mercoledi 22

In prevalenza nuvoloso, anche molto nuvoloso in pianura; in montagna parzialmente nuvoloso. Saranno ancora probabili nubi basse, foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Non si esclude la possibilità di qualche sporadica e debole precipitazione sparsa. Temperature minime in aumento sulla pianura centro-meridionale, stazionarie altrove; massime in calo sulle zone montane, altrove stazionarie. Venti in quota deboli da sud-ovest; in pianura deboli variabili.

Giovedi 23

Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali schiarite sulle zone montane. Saranno probabili deboli precipitazioni sparse, specie nella prima parte della giornata, nevose oltre i 1600/1800m. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo, salvo risultare stazionarie sulla pianura centro-orientale. Venti deboli di direzione variabile in pianura, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.