Meteo, le previsioni per l'ultimo weekend dell'inverno

Venerdi 17

Cielo: Cielo da poco nuvoloso a sereno, per velature un po' più presenti fino alle ore centrali e qualche modesto cumulo diurno a ridosso dei rilievi; nelle prime ore, su bassa pianura e costa non sarà escluso qualche occasionale banco di nebbia.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno sulle zone montane un aumento specie in quota, su quelle pedemontane contenute variazioni di carattere locale e altrove un moderato calo; le massime aumenteranno un po', salvo stazionarietà su alcune zone di pianura.

Venti: In quota inizialmente deboli dai quadranti occidentali, poi da moderati a localmente tesi sud-occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo possibili locali fasi di moderato rinforzo in pianura.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Sabato 18

Cielo: Cielo da sereno a poco nuvoloso per nubi medio-alte e alcuni modesti cumuli diurni; probabili alcune nebbie sulla bassa pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Un po' in aumento, salvo locali contenute controtendenze più che altro riguardo alle minime su Prealpi e zone costiere.

Venti: In quota sud-occidentali, a tratti moderati e a tratti almeno localmente tesi; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo sulle zone pianeggianti possibili locali fasi di moderato rinforzo perlopiù dai quadranti orientali.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Domenica 19

Nuvolosità irregolare, in alcune fasi alternata a spazi di sereno e in altre anche estesa, con probabili parziali riduzioni della visibilità durante le ore più fredde in pianura e in qualche valle; possibile qualche locale precipitazione dal pomeriggio; per le temperature minime, prevarrà un contenuto aumento; le temperature massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni in quota e degli aumenti in pianura.