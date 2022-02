Meteo, weekend all’insegna del bel tempo

Sabato 26

Cielo: Cielo sereno, o al più temporaneamente poco nuvoloso, a parte qualche possibile modesto addensamento nelle prime ore sulle Dolomiti settentrionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento sulla bassa pianura, per il resto in moderato calo specie sulle zone interne.

Venti: In quota da forti a tesi, inizialmente da nord e poi da nord-est; nelle valli episodi di Foehn, intervallati a varie fasi di intensità debole e direzione variabile; in pianura prevalentemente nord-orientali, moderati sulla costa e a tratti sull'entroterra centro-meridionale, per il resto deboli.

Mare: Moto ondoso parecchio variabile; da quasi calmo sottocosta al litorale centro-settentrionale nelle ore centrali, a mosso al largo di quello meridionale nelle ultime ore.

Domenica 27

Cielo: Cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime prevarranno le diminuzioni, per le massime in montagna diffusi aumenti.

Venti: In quota, da moderati a tesi nord-orientali; nelle valli saranno ancora probabili alcuni episodi di Foehn, ma per il resto aumenteranno un po' le fasi di intensità debole e direzione variabile; sulla costa nord-orientali, da moderati a tesi a sud e da deboli a moderati altrove; sull'entroterra pianeggiante in prevalenza deboli da nord-est, salvo qualche moderato rinforzo a sud ed una direzione più variabile nel pomeriggio.

Mare: A sud da mosso a poco mosso, a nord da poco mosso a quasi calmo.