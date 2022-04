Meteo, le previsioni per il weekend: tempo instabile e schiarite

Venerdi 8

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Possibili foschie o locali nebbie in pianura prima dell'alba.

Precipitazioni: Al mattino assenti; nel corso del pomeriggio sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni, anche a carattere di rovescio; altrove precipitazioni generalmente assenti. Limite della neve sopra i 2000/2200 m.

Temperature: In montagna, minime in diminuzione e massime in aumento; in pianura, stazionarie o sulle zone meridionali in ripresa e in locale diminuzione nei valori massimi sulle zone centrali.

Venti: In quota, dai quadranti occidentali inizialmente tesi, in temporanea attenuazione al mattino, poi di nuovo in rinforzo fino anche a tratti forti. In pianura, variabili in intensità e direzione, in prevalenza deboli al mattino, moderati orientali nel pomeriggio, moderati/tesi da sud-ovest in serata.

Mare: Poco mosso o mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Sabato 9

Cielo: Tempo instabile/perturbato con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo presenza di tratti soleggiati al mattino sulle zone centro-meridionali e rasserenamenti dal pomeriggio a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) dapprima sulle zone centro-settentrionali, in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio, per precipitazioni sparse, con rovesci o temporali soprattutto in pianura e sulle Prealpi. Limite della neve in calo da 1900/2100 m a 1100/1300 m sulle Dolomiti, 1500 m sulle Prealpi. Dal pomeriggio fenomeni in diradamento/esaurimento a partire dalle zone settentrionali.

Temperature: Fino al mattino in aumento, poi prevalentemente in diminuzione con mimime raggiunte in serata; lungo la costa e sulla pianura limitrofa è previsto, tuttavia, un contenuto aumento delle temperature massime.

Venti: In quota, dapprima tesi da sud-ovest, poi in rotazione e dopo una temporanea attenuazione, in rinforzo fino a diventare tesi/forti settentrionali dal pomeriggio; nelle valli, variabili con possibile Foehn nella seconda parte della giornata. In pianura, moderati/tesi fino al mattino da sud-ovest, poi in rotazione fino a disporsi da nord-est, con temporanei ulteriori rinforzi lungo la costa.

Mare: Da mosso o molto mosso.

Domenica 10

Cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in diminuzione, salvo le massime in ripresa nelle valli.