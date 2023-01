Meteo per il weekend: cielo coperto e temperature in aumento

Sabato 7

Cielo: Sulla pianura cielo coperto eccetto leggere diminuzioni della nuvolosità più probabilmente fino al mattino e in prossimità dei rilievi, con nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Sui monti in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio sulle Prealpi nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulla pianura di notte saranno in aumento e di giorno in calo, sui monti fino al mattino andamenti irregolari e dal pomeriggio in calo con minime nelle ultime ore. Differenze anche sensibili rispetto a venerdì. Valori sopra la media anche di molto.

Venti: In alta montagna da moderati a tesi da sud-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 8

Cielo: Cielo in prevalenza coperto, sulle Dolomiti fino al mattino nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità in graduale aumento a partire dai monti fino a alta (75-100%) ovunque nella seconda metà di giornata; attese più probabilmente tra il pomeriggio e la sera, da modeste a moderate andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane. Quota neve attorno a 1000-1200 m sulle Dolomiti e 1200-1500 m sulle Prealpi.

Temperature: Sulla pianura in aumento, sui monti con andamento irregolare di notte e in calo di giorno. Differenze anche sensibili rispetto a sabato.

Venti: Sulla pianura fino al mattino deboli, dal pomeriggio moderati; in prevalenza da nord-est, su costa e zone limitrofe dal pomeriggio da sud-est. Nelle valli moderati con direzione variabile. In alta montagna da tesi a forti da sud-ovest.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.