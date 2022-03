Meteo, le previsioni per il weekend: poca pioggia e aria fredda in arrivo

Venerdi 4

Cielo: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità sulla pianura meridionale e Prealpi occidentali nelle prime ore. In seguito nuvolosità in dissolvimento fino e cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti irregolari sui rilievi prealpini.

Precipitazioni: Nella notte e fino al mattino saranno probabili residue precipitazioni, specie su Prealpi e pedemontana occidentali e sulla pianura centro-meridionale, con possibili locali rovesci (probabilità medio-bassa 25-50%), altrove probabilità minore per deboli locali fenomeni, non si esclude qualche fiocco di neve misto a pioggia anche in pianura in occasione di eventuali rovesci. In seguito precipitazioni assenti in pianura e generalmente assenti sulle Dolomiti, mentre sulle Prealpi saranno probabili deboli nevicate oltre i 600/800 m (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in diminuzione sulle zone montane; massime in generale diminuzione, salvo sui settori nord-orientali dove saranno senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati orientali, in rinforzo in serata fino a tesi su costa e pianura limitrofa. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso, mosso verso sera specie a sud.

Sabato 5

Cielo: Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso in pianura salvo qualche annuvolamento sui settori occidentali; annuvolamenti irregolari alternati a schiarite sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche possibile fiocco di neve sulle Prealpi occidentali, senza accumuli al suolo (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: In generale lieve calo con valori minimi prossimi o inferiori a zero anche sulle zone più interne della pianura.

Venti: Su costa e pianura limitrofa Bora moderata/tesa, con tendenza a rinforzo in serata; altrove venti nord-orientali deboli, a tratti moderati. In quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso, anche molto mosso dal tardo pomeriggio/sera.

Domenica 6

Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso salvo possibili residui annuvolamenti sulle Prealpi occidentali fino al primo mattino e qualche possibile cumulo pomeridiano sulle cime. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve calo in pianura e nei fondovalle con valori diffusamente sotto zero salvo sulla costa, massime senza notevoli variazioni. Bora moderata/tesa sulla costa fino alle prime ore, poi in prevalenza moderata. In quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Lunedi 7

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio condizioni di maggiore variabilità con nubi irregolari associate a possibili deboli precipitazioni sparse, eventualmente nevose a quote relativamente basse; sulle Dolomiti cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in ulteriore diminuzione con diffuse gelate; valori massimi stazionari, in calo in montagna. Venti in quota da nord-est in rinforzo. Previsore: R.R.