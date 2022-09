Meteo weekend: sabato rovesci, da domenica bel tempo

Sul continente europeo, a partire da nord si approfondisce una depressione accompagnata da aria piuttosto fredda; sul Veneto dunque aumenta l'instabilità, con precipitazioni tra venerdì e sabato, cui seguiranno condizioni più stabili da domenica; il clima si fa più fresco, almeno a tratti ventilato, con culmine del raffreddamento atteso per sabato e soprattutto per le prime ore di domenica.

Sabato 17. Tempo instabile/perturbato fino alla mattinata, con cielo generalmente molto nuvoloso; dalle ore centrali tempo progressivamente meno instabile e schiarite ampie a partire da nord-ovest, fino a cielo quasi sereno verso sera. Precipitazioni sparse/diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, sulla pianura e pedemontana; e fenomeni un po' più radi e meno consistenti sulle zone montane specie a nord, con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote dell'ordine dei 2000 m; fenomeni in generale esaurimento dalle ore centrali partire da nord-est; probabilità inizialmente alta (75-100%) e poi in diminuzione, fino a nulla verso sera. Temeprature n diminuzione, anche sensibile, con minime a tarda sera. I venti in quota generalmente nord-occidentali, moderati/tesi con fasi di rinforzo soprattutto sulle Dolomiti; nelle valli e localmente sulla pedemontana possibili rinforzi di Foehn specie dal pomeriggio/sera. Sulla pianura interna deboli/moderati orientali al mattino e occidentali dal pomeriggio, sulla costa e pianura sud-orientale presenza di bora tesa fino alle ore centrali, poi venti moderati occidentali dal pomeriggio. Il mare sarà in prevalenza mosso/molto mosso, specie sul settore meridionale nelle ore centrali.

Domenica 18. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili verso sera e soprattutto in montagna. Precipitazioni assenti. Valori minimi in lieve ulteriore calo e massimi in ripresa. In pianura venti in prevalenza deboli/moderati da ovest, dal pomeriggio moderati da sudovest. In montagna in prevalenza moderati/tesi da nord ovest, a tratti forti in alta quota. Possibile qualche episodio di foehn fino al mattino sulle Dolomiti. Mare poco mosso.