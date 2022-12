Il meteo della settimana: calo delle temperature, probabili precipitazioni da giovedì

L’ingresso di correnti secche settentrionali porterà un netto calo delle temperature e ampi rasserenamenti lunedì. Da martedì si instaureranno correnti occidentali responsabili di tratti di variabilità e di un lieve rialzo termico.

Lunedì 12 dicembre

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; probabili foschie/nebbie nelle ore più fredde sulla pianura interna. Precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore diminuzione con diffuse gelate anche in pianura nelle ore più fredde, tranne sulla costa dove le temperature saranno prossime o di poco superiori a zero. Venti in quota moderati o temporaneamente tesi da nord-ovest, nelle valli deboli/moderati con residuo Foehn nella prima parte della giornata. Sulla pianura interna deboli variabili, lungo la costa deboli/moderati nord-orientali. Mare poco mosso, o temporaneamente mosso.

Martedì 13 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature stazionarie o in locale lieve aumento, ma ancora inferiori a zero nei valori minimi anche sulle zone più interne della pianura. Venti in quota moderati occidentali, nelle valli variabili; in pianura nord-orientali moderati sulla costa e fino a metà giornata anche sulle zone interne, dove dal pomeriggio saranno deboli. Mare poco mosso o a tratti mosso.

Mercoledì 14 dicembre

Cielo parzialmente nuvoloso, in prevalenza senza precipitazioni. Temperature in aumento, nei valori minimi e in montagna le massime, che saranno pressoché stazionarie in pianura.

Giovedì 15 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone pianeggianti. Temperature tendenti ad un ulteriore rialzo.