Meteo, in arrivo forti piogge con possibili criticità idrogeologiche

Un'intensa perturbazione atlantica si avvicina di gran carriera al Nord Italia e determinerà nel corso di martedì forte maltempo su tutto il Veneto. Come spiega Daniele Berlusconi di 3bmeto, il ciclone che si formerà punterà verso l'alto Adriatico e la laguna veneta. Sono attese dunque piogge e rovesci diffusi, talora molto intensi con accumuli fino a 70-100 mm giornalieri tra veneziano, padovano, veronese e rodigino: possibili criticità idrogeologiche e allagamenti.

Il tutto sarà accompagnato da venti forti: raffiche anche di oltre 80-90km/h dai quadranti orientali sulle aree costiere, laguna veneta e chioggiotto. Arriverà anche la neve sulle Alpi, fino ad oltre mezzo metro dai 1500-1800 metri sulle Dolomiti, con fiocchi fin verso gli 800-1000m tra Cadore e Ampezzano. È inoltre prevista una marea eccezionale a Venezia e Chioggia (fino a 150cm).

Da mercoledì tempo in progressivo miglioramento con fenomeni in esaurimento entro la mattina. Nei giorni successivi prevalenza di tempo stabile, anche se una nuova perturbazione, ma decisamente molto meno intensa, potrà interessare il Veneto in prossimità del weekend. Da prestare attenzione alle gelate mattutine specie sulle Alpi, anche sui fondovalle.

Nello specifico, per quanto riguarda Vicenza, martedì sono previste piogge e rovesci per tutta la giornata, con le temperature tra i 7 e gli 11 gradi. Mercoledì, invece, residua nuvolosità tra notte e mattina, poi soleggiato. Temperature tra i 3 e gli 11 gradi.