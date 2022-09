Il meteo della settimana: giorni di stabilità

Il periodo inizia con un afflusso d'aria fresca e asciutta convogliata da una depressione che tuttora è sull'Europa orientale e tende ad allontanarsi verso est; segue un lieve promontorio anticiclonico, che ancora per qualche giorno assicura una situazione stabile; sul Veneto dunque il cielo è spesso sereno, a fronte di modesti e temporanei annuvolamenti.

Martedì 20. Cielo da sereno a poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. In pianura per le temperature minime prevarrà un contenuto aumento, le massime diminuiranno un po' specie sulle zone centro-settentrionali; in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale. Venti in quota moderati da nord-ovest, nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile, in pianura da deboli a moderati con lievi rinforzi e prevalenza da nord-est soprattutto sulle zone costiere. Mare da poco mosso a quasi calmo, comunque con moto ondoso meno significativo a nord.

Mercoledì 21. Cielo in prevalenza da poco nuvoloso a sereno, con al più qualche modesto addensamento nelle prime ore. Precipitazioni assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali piovaschi sulle zone montane. Le temperature minime in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura diminuiranno un po', le massime saranno in contenuta diminuzione salvo qualche leggera controtendenza in quota. Venti in quota da moderati a deboli, dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, da deboli a moderati con lievi rinforzi e prevalenza da nord-est soprattutto sulle zone costiere. Mare in prevalenza poco mosso, ma in alcune fasi mosso specie al largo del litorale sud.

Giovedì 22. Cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche locale modesto addensamento di carattere temporaneo, in genere senza precipitazioni; temperature minime un po' in diminuzione salvo locali leggere controtendenze soprattutto sulle zone montane, massime in lieve aumento soprattutto sulle zone interne.

Venerdì 23. Nelle prime ore cielo da sereno a poco nuvoloso, poi da poco a parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui spiccheranno alcuni aumenti a nord-est, le massime saranno in aumento generalmente lieve.