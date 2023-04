Il meteo del lungo weekend del 1 maggio, bel tempo nel fine settimana: pioggia lunedì

Secondo le previsioni di Davide Sironi di 3bmeteo, gli ultimi giorni di Aprile vedranno condizioni di bel tempo prevalente sul Veneto, fatta eccezione per qualche annuvolamento di passaggio, in particolare nella giornata di sabato. Temperature in ripresa su valori tipici del periodo con massime comprese tra 20 e 23 gradi in pianura e intorno 17-19 gradi lungo i litorali. Questa fase di tempo stabile verrà interrotta proprio in corrispondenza del ponte del Primo Maggio. Domenica infatti assisteremo ad un graduale guasto del tempo con nuvolosità via via più diffusa in un contesto che rimarrà ancora prevalentemente asciutto, seppur con qualche piovasco occasionale già possibile, specie sui settori montuosi. L'evoluzione meteo per il Primo Maggio mostra ancora un'attendibilità piuttosto bassa, gli ultimi aggiornamenti indicano il transito di un fronte perturbato con piogge fin dal mattino sui settori occidentali del Veneto, in estensione nel corso del pomeriggio al resto della regione. A causa di nuvolosità estesa e precipitazioni le temperature subiranno un moderato calo nei valori diurni che non supereranno i 17/18 gradi. Deboli nevicate sulle Dolomiti ma a quote elevate, oltre i 2000-2300 m di altitudine. Nei giorni seguenti la nuova rimonta dell'anticiclone riporterà condizioni di bel tempo con al più della variabilità pomeridiana sui rilievi, tipica del periodo primaverile."

Meteo Vicenza

Bel tempo prevalente con cieli a tratti offuscati dal transito di velature e nubi medio-alte stratificate, specie nella giornata di sabato.Temperature tipiche del periodo con massime intorno 21-23 gradi. Domenica giornata più nuvolosa e ventilata ma in prevalenza asciutta, non si esclude comunque qualche goccia di pioggia in particolare tra pomeriggio e sera. Lunedì Primo Maggio giornata uggiosa con pioviggine e deboli piogge intermittenti con clima più fresco e umido, massime non oltre 17/18 gradi.