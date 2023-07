Meteo, verso cambio di rotta: in arrivo temporali e calo termico

L’alta pressione, nel corso della settimana, verrà progressivamente smantellata dall’approfondimento sulla nostra Penisola di una vasta circolazione depressionaria in arrivo dall’Europa nordoccidentale. Le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3bMeteo.

Anche sul Veneto assisteremo così a un cambio di rotta, in particolar da metà settimana. Già tra martedì e martedì si vedranno i primi effetti di un fronte in transito oltralpe che favorirà annuvolamenti di passaggio nonché martedì piogge e temporali tra Alpi, Prealpi e localmente alte pianure. Attesi fenomeni anche intensi con rischio grandine e colpi di vento nella serata. Peggiora poi tra giovedì e venerdì con frequenti rovesci e temporali di passaggio, a tratti nuovamente di moderata o forte intensità; ancora possibili locali episodi grandinigeni e forti raffiche di vento. Il tutto accompagnato da un deciso calo termico con valori che torneranno a tratti anche sotto le medie del periodo.

Meteo Vicenza: tempo ancora asciutto e parzialmente soleggiato su Vicenza almeno sino a mercoledì con clima ancora caldo; massime sino a 30-33°C. Tra giovedì e venerdì, invece, tempo in peggioramento con rovesci e temporali di passaggio nonché apprezzabile calo termico: massime venerdì non oltre i 24/26°C. Meglio, infine, tra sabato e domenica con clima piacevole: minime in calo sin verso i 15/16°C e massime tra 27 e 29°C.