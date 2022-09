Meteo Veneto: piogge e temporali sparsi fino a venerdì, poi è atteso un weekend stabile e soleggiato

Piogge e temporali torneranno a bagnare il Veneto Lo faranno però in modo sparso e irregolare. Fenomeni più omogenei solo sulle Prealpi. Mercoledì giornata in prevalenza stabile ma dalla sera potranno formarsi dei temporali tra Prealpi e alte pianure con un possibile interessamento del Veneziano settentrionale. Più asciutto altrove.

Giovedì giornata simile ma più instabile, infatti se escludiamo una mattinata in gran parte soleggiata, tra pomeriggio e sera avremo fenomeni temporaleschi sparsi che interesseranno maggiormente ancora una volta i rilievi e le medio-alte pianure. Piovaschi più sporadici tra Legnago e Rovigo. La giornata più perturbata sarà però venerdì con cielo molto nuvoloso ovunque per l’intero periodo e rovesci anche a carattere temporalesco che si faranno vedere a macchia di leopardo su molte aree del Veneto.

Difficile andare nel dettaglio vista la distanza temporale che c’è da oggi a venerdì e soprattutto l’instabilità davvero molto sparsa. Piogge più diffuse sulle Dolomiti meridionali. Temperature generalmente stabili con massime comprese tra 19 e 22°C, più basse di 3-4 gradi venerdì. Migliora nel weekend con il ritorno del sole su quasi tutta la regione.

Meteo Vicenza

Mercoledì: giornata stabile ma con cielo disturbato da qualche nube. Possibili rovesci solo in serata. Temperature massime intorno ai 22°C.

Giovedì: soleggiato o parzialmente nuvoloso, qualche possibile temporale al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 22°C.

Venerdì: cielo molto nuvoloso con possibili piovaschi o rovesci sparsi. Temperature in calo, massime non superiori ai 17°C.

Previsioni: Federico Brescia 3Bmeteo