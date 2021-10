Meteo, confermata instabilità: attese piogge in serata

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala per il pomeriggio odierno una ripresa dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali in pianura a sparse su zone montane e pedemontane. Dalla serata, a partire dalle zone montane, sono previste precipitazioni via via più diffuse in estensione alla pianura, fino alla prima parte di domani, mercoledì 6 ottobre. Domani anche la pianura e la costa veneta potrebbero essere interessate dall’instabilità, con rovesci sparsi e locali temporali, anche intensi. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Sulla base delle previsioni meteo, permane lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valido fino alla mezzanotte di giovedì 7 ottobre 2021, per il bacino Basso Brenta–Bacchiglione, mentre per i bacini Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda solamente la rete idraulica secondaria.