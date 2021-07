Meteo, temporali previsti per giovedì

VENETO

La settimana prosegue calda e ben soleggiata sul Veneto, grazie alla protezione offerta dall'anticiclone nord-africano: il tempo si manterrà stabile ovunque ancora nella giornata di mercoledì, con qualche innocuo cumulo in formazione pomeridiana sulle Alpi. Temperature in rialzo, con massime che torneranno a sfiorare i 34-35 gradi sulle pianure interne; qualche grado in meno sulle coste, ma con umidità più elevata e conseguente afa. Un importante cambiamento sopraggiungerà fra giovedì e venerdì, quando si attende il transito di un deciso peggioramento, con rovesci e temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandinate e colpi di vento. Tendenza ancora incerta per il weekend, che potrebbe risultare prevalentemente soleggiato in pianura, ma ancora instabile in montagna. Le temperature vedranno una diminuzione, con valori tipicamente estivi, ma senza eccessi.

VICENZA

Scendendo più nel dettaglio, su Vicenza è atteso un mercoledì ampiamente soleggiato, con temperature che toccheranno i 33-34°C; tempo ancora stabile e caldo anche per la prima parte di giovedì, seppur con cieli offuscati da velature via via più spesse. Cambiamento atteso entro la serata, con il transito di temporali che potrebbero risultare intensi, con locali grandinate e improvvise raffiche di vento. Residue piogge in nottata, poi veloce miglioramento già dalla mattinata di venerdì, che dovrebbe proseguire asciutto e terso, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e temperature più contenute. Il weekend dovrebbe vedere sole prevalente sabato, mentre domenica potrebbe risentire di maggiore variabilità, ma data la distanza temporale questa tendenza necessiterà di ulteriori conferme.

Previsore: Davide Sironi di 3bmeteo.com