Meteo, le previsioni per il weekend: sabato temperature in discesa ma domenica torna l'afa

Sabato 25

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Precipitazioni: Sui monti, sulla Pedemontana Trevigiana e sulle zone ad essa limitrofe di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì saranno più basse, eccetto aumenti pomeridiani sui monti, e rispetto alla media più alte in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna di sud-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Domenica 26

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui monti

Precipitazioni: Sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a sabato.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna di sud-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.