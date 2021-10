Maltempo, piogge e temporali in arrivo da lunedì

A causa di una perturbazione atlantica, dal fine settimana inizieranno ad affluire correnti meridionali che porteranno dapprima un aumento della nuvolosità e successivamente dell’instabilità. Venerdì e sabato ancora tanto sole sul Veneto con qualche nube in più sui rilievi dolomitici e sabato sera su gran parte della regione ma senza alcun fenomeno di rilievo. Domenica cielo che da parzialmente nuvoloso diventerà rapidamente molto nuvoloso con le prime piogge che interesseranno solo dalla sera le alte pianure e le Prealpi. Settimana successiva che comincerà caratterizzata dall’instabilità per il passaggio del fronte freddo, con temporali e possibili colpi di vento che interesseranno tutta la regione da Ovest verso Est dal pomeriggio, fenomeni meno intensi sulle aree lungo il Po. A seguire si resterà in un contesto di variabilità, con schiarite ed anche acquazzoni improvvisi. Temperature che tra domenica e lunedì caleranno sensibilmente. Decisamente più fresco nelle ore notturne e mattutine la prossima settimana

METEO VICENZA

Le condizioni meteo su Vicenza sono destinate a peggiorare nel corso del weekend per l’arrivo di una nuova perturbazione. Venerdì e sabato il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, con delle nubi sparse che localmente daranno fastidio al sole. Domenica si potrà osservare un aumento della nuvolosità, soprattutto dal pomeriggio con i primi piovaschi possibili in serata. La settimana successiva si aprirà in compagnia del passaggio del fronte freddo, che nella seconda parte della giornata di lunedì, coinvolgerà con piogge e temporali il vicentino. Ancora acquazzoni sparsi possibili nei giorni successivi. Temperature in generale calo, in particolare nei valori minimi la prossima settimana.

Previsioni a cura di 3b Meteo