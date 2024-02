Meteo Veneto: tempo stabile e clima mite fino a giovedì, poi arrivano le piogge

Il campo di alta pressione stabile ormai da settimane, continuerà ad accompagnarci fino a giovedì, con clima prevalentemente secco e mite. L’anticiclone negli ultimi giorni ha determinato un ulteriore aumento delle temperature regalando un assaggio primaverile su gran parte del Veneto. Le massime hanno raggiunto valori ben al di sopra delle medie del periodo, sfiorando i 15°C non solo in pianura, ma anche in montagna, con punte localmente anche oltre al di sopra dei 1000 m, registrati nel bellunese. Condizioni meteorologiche che non subiranno grandi cambiamenti fino a metà settimana, seppur il graduale indebolimento dell’anticiclone determinerà maggiori annuvolamenti in pianura e locali pioviggini sparse tra veneziano, trevigiano e padovano.

NEL WEEKEND TORNANO LE PIOGGE

Per un deciso cambio del tempo dovremmo attendere ancora un paio di giorni quando da venerdì il campo di alta pressione lascerà definitivamente spazio all'atlantico determinando un graduale peggioramento del tempo. Nel fine settimana, infatti è atteso il ritorno del maltempo e con esso anche delle precipitazioni. L’arrivo della massa d’aria sarà accompagnata da un deciso calo delle temperature, che torneranno in linea con i valori tipici del periodo. Il ritorno del freddo favorirà anche l’abbassamento dello zero termico in quota ed il ritorno della neve sulle Alpi al di sopra dei 1500 m di quota.

Meteo Vicenza: sulla città nei prossimi giorni attese ancora condizioni di stabilità, seppur con maggiore nuvolosità per l’afflusso di correnti umide dall'adriatico. Dunque cielo grigio tra martedì e giovedì, dove non si esclude la possibilità per isolate pioviggini. Temperature massime che subiranno una lieve diminuzione, ma con valori ancora al di sopra delle medie del periodo. Per un netto cambio del tempo, dovremmo attendere il weekend con il ritorno dell’atlantico che riporterà piogge, vento e un calo delle temperature.