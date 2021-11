Meteo, le previsioni per il weekend: nebbia in pianura

Venerdi 19

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Di notte nebbie diffuse su Veronese e zone limitrofe e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a giovedì differenze anche sensibili; sulla pianura saranno in calo specie di notte, sui monti in aumento eccetto diminuzioni notturne nelle valli; valori nella media di notte e sopra la media di giorno, anche di molto sui monti.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura di notte in rotazione da nord-est a nord-ovest, dal mattino da ovest. Nelle valli con direzione variabile. In alta montagna da nord.

Mare: Da poco mosso a calmo col passar delle ore.

Sabato 20

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Di notte nebbie estese a sud dell'asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì: sulla pianura di notte avranno andamento irregolare con differenze leggere/moderate e di giorno saranno più basse anche di molto; sui monti in aumento, eccetto diminuzioni notturne nelle valli, con differenze leggere/moderate.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 21

Nuvolosità in aumento col passar delle ore fino a cielo anche coperto più probabilmente verso sera, quando sulla pianura ci saranno alcune pioviggini. Di notte parecchie nebbie sulla pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino. Temperature: sulla pianura senza variazioni di rilievo di notte, in calo di giorno e in aumento di sera; sui monti in calo.