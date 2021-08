Meteo, le previsioni: weekend con le nuvole

Sabato 28

Cielo: Tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti, più frequenti e consistenti fino alla mattina e, specie sulle zone montane e pedemontane, dalle ore centrali.

Precipitazioni: Fino alla mattina precipitazioni anche a carattere di rovescio più probabili su Prealpi, pedemontana e pianura occidentale (probabilità medio-alta, 50-75%), sul resto della pianura probabilità medio-bassa (25-50%) o bassa (5-25%); fenomeni assenti sulle Dolomiti. Dalle ore centrali, in prevalenza assenti in pianura, probabilità medio-bassa (25-50%) di piovaschi o rovesci su zone montane, pedemontane e pianura interna.

Temperature: In diminuzione in montagna; stazionarie o in locale variazione in pianura.

Venti: In quota deboli/moderati da nord; nelle valli variabili. In pianura in prossimità della costa moderati/tesi da nord-est; sull'entroterra deboli, o temporaneamente moderati, variabili in prevalenza nord-orientali.

Mare: Mosso.

Domenica 29

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo maggiori addensamenti in prossimità dei rilievi, soprattutto al pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di locali precipitazioni sulle zone montane e pedemontane.

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, massime in locale variazione.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: Poco mosso.