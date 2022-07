Meteo, le previsioni: inizio settimana instabile poi di nuovo caldo

Lunedi 1

Cielo: Sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta al primo mattino e nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi. A fine giornata possibili maggiori annuvolamenti, specie sui settori centro-orientali della pianura.

Precipitazioni: Nel corso del pomeriggio/sera saranno probabili occasionali rovesci o temporali su zone montane e pedemontane (probabilità bassa 5-25%). Non si escludono del tutto a fine giornata locali rovesci o temporali in pianura.

Temperature: Minime in aumento; massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, che a tratti risulterà moderata. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Martedi 2

Cielo: Condizioni di variabilità/instabilità con nubi irregolari, a tratti consistenti, specie nella notte fino a parte della mattinata in pianura, alternate a schiarite anche ampie in seguito. Nel pomeriggio probabile sviluppo di cumuli sui rilievi.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino sarà probabile una fase instabile in particolare sulla pianura centro-orientale e costa, con rovesci e temporali da locali a sparsi (probabilità nel complesso medio-bassa 25-50%). Seguirà una temporanea pausa delle precipitazioni nella mattinata e una possibile ripresa in seguito, dapprima sulle zone montane poi anche su Pedemontana ed alta pianura, con probabilità medio-bassa (25-50%) di rovesci e temporali. Si tratterà di fenomeni sparsi in montagna e locali altrove, in esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime stazionarie o in locale aumento, massime in lieve calo.

Venti: In pianura moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulla costa al primo mattino; in quota venti deboli/moderati da nord/nord-ovest.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledi 3

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato in pianura, salvo qualche annuvolamento dal tardo pomeriggio/sera sui settori interni, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per tratti di nubi medio-alte e sviluppo di modeste nubi cumuliformi. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime stazionarie o in locale aumento in pianura, in lieve flessione sulle zone montane, massime stazionarie in pianura, in aumento in montagna. Venti in pianura deboli orientali, in quota deboli/moderati da nord-ovest.

Giovedi 4

In pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, specie sui settori dolomitici nord-occidentali. Precipitazioni assenti su Prealpi e pianura, mentre sulle Dolomiti la probabilità di isolati rovesci e temporali durante le ore centrali sarà medio-bassa (25-50%), specie sui settori occidentali. Temperature in generale aumento. In quota venti deboli/moderati da nord-ovest, deboli variabili in pianura, a regime di brezza sulla costa