Meteo, in arrivo  temporali anche forti e un calo delle temperature

A Vicenza e in Veneto probabili rovesci da locali a sparsi; non si esclude qualche fenomeno intenso. Nel pomeriggio/sera di domenica nuova fase di instabilità con fenomeni più diffusi

Le previsioni

Weekend a tratti temporalesco per la regione Veneto a causa di due impulsi instabili collegati ad un vortice nei pressi dell’Inghilterra che estenderà la sua influenza anche all’Italia settentrionale. Le fasce orarie più a rischio saranno la notte tra sabato e domenica e la sera della domenica. Saranno due passaggi veloci tuttavia i fenomeni potrebbero essere localmente intensi e accompagnati da grandinate.

Per la città di Vicenza si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata di sabato con temperature massime fino a 32°C e afa elevata, in tarda serata aumento delle nubi con possibilità di qualche debole fenomeno. Nella prima parte della notte su domenica possibilità di temporali, localmente anche intensi in attenuazione nel corso della notte.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da nubi sparse e ampie schiarite, queste ultime soprattutto tra il tardo mattino e le ore centrali con temperature massime non oltre i 29°C ma con clima ancora afoso. Verso sera (18-19) è atteso un secondo veloce passaggio instabile con temporali fugaci ma localmente ancora intensi. Un miglioramento è atteso entro tarda sera o prime ore della notte.

Previsioni di Manuel Mazzoleni 3B Meteo

Il bollettino Arpav

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino, valido fino alla mezzanotte di domani, nel quale, alla luce delle previsioni meteo nella nostra regione, viene decretato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in tutti in bacini del Veneto.

Le previsioni indicano tra sabato 3 sera e domenica 4 sera tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali. La prima fase sarà tra la serata di oggi e l'alba di domani, domenica, con fenomeni da locali a sparsi; non si esclude qualche temporale intenso (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate). Nel pomeriggio/sera di domenica nuova fase di instabilità con fenomeni più diffusi e possibili temporali anche forti.

Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe infatti creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave bellunese, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini.