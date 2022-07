Meteo Veneto: temporali via via più diffusi e forti

Dopo i fenomeni che interesseranno il Veneto tra la serata di oggi, lunedì 4, e le prime ore di domani, anche nei prossimi giorni noteremo della spiccata instabilità che diverrà un po più diffusa già tra tarda sera del 5 e il mattino del 6 luglio (in moto da Prealpi e Dolomiti verso le alte pianure), ma in maniera maggiore nel pomeriggio-sera del 7 luglio associata a locali forti temporali nonché a una generale flessione termica che renderà le temperature massime vicine alle medie stagionali e quindi più vivibili per i giorni successivi. Nelle due finestre sopra citate, acquazzoni e locali forti temporali insieme a puntuali grandinate di media taglia e violenti colpi di vento la faranno da padrone; raccomandiamo pertanto prudenza all'aperto e di restare aggiornati con le nostre previsioni meteorologiche. Sfortunatamente però, questo tipo di precipitazioni disorganizzate, seppur puntualmente anche forti, sortiranno purtroppo effetti molto scarsi o nulli circa la gravosa siccità che ci portiamo dietro da ormai più di 10 mesi.

METEO VICENZA

Su Vicenza ci attende ancora un martedì molto caldo con temperature intorno i 33°C; qualche temporale in discesa dalle Prealpi è previsto in serata, con tratti piovosi che si estenderanno sino al primo matino di mercoledì 6. Seguirà un mercoledì 6 asciutto nelle ore diurne, con massime sui 32°C. Venerdì la giornata più instabile nel corso della serata con temporali anche forti (associati a grandine e colpi di vento) e successivo calo termico che si protrarrà anche nei giorni seguenti rendendo le temperature massime più vivibili.

Previsione: Francesco Del Francia di 3bmeteo.com