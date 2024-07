Meteo, caldo afoso in via di indebolimento, previsto peggioramento nel fine settimana

Sui principali capoluoghi del Veneto il giovedì sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, con sole prevalente e clima caldo afoso; temperature massime fino a 35 - 36°C. Faranno eccezione le aree alpine, interessate da acquazzoni e qualche temporale tra pomeriggio e sera.

Venerdì anticiclone in graduale indebolimento; dopo un avvio di giornata stabile, si prevede un pomeriggio-sera instabile, con rovesci e temporali a partire dalle aree alpine e prealpine in estensione alle aree di pianura. Sabato di nuovo stabile in pianura, con disturbi diurni ancora su Alpi, Prealpi e pedemontane. Domenica è previsto un nuovo progressivo peggioramento, tra pomeriggio e sera, stavolta più diffuso, con temporali localmente intensi che dai rilievi si estenderanno alle aree di pianura; seguirà contestualmente un temporaneo calo delle temperature. Le previsioni di Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.