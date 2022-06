In arrivo temporali, ma solo per un giorno: sabato torna l'afa

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso giovedì un avviso in cui si prevede, nella giornata di domani, venerdì 1 luglio, un rapido passaggio di un impulso perturbato sulla regione che porterà ad una fase di instabilità. Nello specifico, tra la tarda mattinata e la serata di domani saranno possibili rovesci e temporali locali/sparsi, un po' più probabili sulle zone centro settentrionali. Non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche).

Si prevede criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 10.00 fino alle 21.00 di domani, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza - Lemene e Tagliamento (VE-TV).

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C

Le previsioni per il weekend

Venerdi 1

Cielo: In pianura sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi a partire dalle ore centrali. Sulle zone montane nuvolosità irregolare, a tratti consistente, specie sulle Dolomiti, alternata a schiarite.

Precipitazioni: Dalle ore centrali saranno probabili precipitazioni sparse dapprima su zone pedemontane e montane (probabilità medio-alta 50-75%), in seguito anche sulla pianura (probabilità medio bassa 25-50%) in particolare sui settori nord/nord-orientali. Fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Non si escludono fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura al mattino deboli/moderati in prevalenza dai quadranti orientali, in seguito deboli variabili, salvo rinforzi di vento in occasione di eventuali fenomeni temporaleschi. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest al mattino, in successiva attenuazione.

Mare: Poco mosso.

Sabato 2

Cielo: Cielo in prevalenza sereno in pianura, in montagna da sereno a poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso delle cime nel pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti: In pianura al mattino moderati da nord-est, specie su costa e pianura limitrofa, nel corso del pomeriggio deboli di direzione variabile. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Domenica 3

In pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato, sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali sviluppo di cumuli che potranno essere associati a rovesci o temporali locali, specie sulle Dolomiti. Temperature in aumento in entrambi i valori, che si porteranno ben sopra le medie del periodo. Venti a regime di brezza sulla costa, altrove deboli variabili. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.