Meteo, stato di attenzione per vento forte nelle zone montane

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato tra il pomeriggio di oggi e quello di domani, martedì 31 gennaio, venti forti dai quadranti settentrionali in quota, con raffiche di Foehn anche in alcuni fondovalle, specie sulle Dolomiti.

Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per venti forti nelle zone montane, specialmente in quota (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalle ore 16 di oggi, lunedì 30 gennaio, e fino alle ore 20 di domani, martedì 31.