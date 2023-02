Meteo, le previsioni per la settimana: assaggio di primavera

Lunedi 13

Cielo: Cielo sereno. Sulla pianura nebbie locali di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a domenica: sulla pianura generalmente in aumento anche sensibile, di pomeriggio senza variazioni di rilievo; nelle valli senza variazioni di rilievo; in alta montagna in aumento anche sensibile. Valori notturni non distanti dalla norma; valori diurni sopra la norma, anche di molto di pomeriggio.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedi 14

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì: sulla pianura in prevalenza senza variazioni di rilievo, di mattina andamenti irregolari in relazione al dissolvimento rapido o lento delle nebbie; sui monti in aumento anche sensibile eccetto stazionarietà dei valori notturni nelle valli.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledi 15

Non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura: poco o parzialmente nuvoloso; di notte varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso con qualche nebbia fino al primo mattino nelle valli prealpine. Temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.

Giovedi 16

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura e nelle valli prealpine di notte varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno. Previsore: Stefano Veronese