Meteo: probabili rovesci su Dolomiti, con possibile estensioni nelle zone montane

Il meteo regionale segnala che oggi, domenica 24 luglio, giornata con tempo in prevalenza stabile e soleggiato, non sono esclusi, nel pomeriggio, brevi e occasionali rovesci sulle zone montane.

Domani, lunedì 25 luglio, il tempo è previsto in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma sono previsti anche locali rovesci o temporali nel pomeriggio e nella sera, più probabili sulle Dolomiti con possibilità contenuta di qualche fenomeno intenso. Meno probabili sulle zone prealpine.

Visti i fenomeni meteorologici attesi, per la zona interessata la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato – dalle 12.00 alla mezzanotte di domani - la fase operativa di “Attenzione” (Allerta Gialla) per criticità idrogeologica nel bacino idrografico “Alto Piave”.