Meteo, prevista pioggia nella mattinata di domenica

Nella notte tra venerdì e sabato il maltempo non ha colpito la città come si temeva, anche se un violento nubifragio si è scatenato nell'Alto Vicentino. Dopo un sabato con nubi irregolari nel corso della giornata, il bollettino meteo veneto ha previsto fino a parte della mattinata di domenica una fase di instabilità a iniziare dalle zone montane e in successiva estensione a parte della pianura con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi. Poi i fenomeni tenderanno a diradarsi in pianura fino a esaurirsi su molte zone, salvo sui settori meridionali dove potrebbero continuare a carattere intermittente. Sulle zone montane, pedemontane precipitazioni a carattere sparso e intermittente.

Alle 14 di sabato il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha quindi dichiarato fino alle 14 di domenica la fase operativa di “attenzione” (gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutti i bacini idrografici del Veneto.