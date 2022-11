Meteo, le previsioni per il fine settimana: weekend all'insegna del bel tempo

Sabato 5

Cielo: Cielo sereno con aria limpida e ottima visibilità, salvo possibili annuvolamenti sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti; solo sulle estreme zone meridionali probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi o rovesci nella prima parte della giornata.

Temperature: Minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo in quota.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est; nelle valli variabili con possibili locali episodi di Foehn. In pianura, nella prima metà della giornata locali episodi di Foehn sulla fascia pedemontana, specie quella occidentale dove non è esclusa qualche forte raffica, venti moderati/tesi da nord-est lungo la costa, per il resto deboli settentrionali; dalle ore centrali variabili, deboli, a tratti moderati,.

Mare: Mosso, o poco mosso al pomeriggio sotto costa.

Domenica 6

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, con aria limpida e visibilità molto buona.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, salvo in quota dove saranno in ripresa nei valori massimi.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori nord-occidentali; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura deboli, a tratti moderati sulla pedemontana e lungo la costa, settentrionali nella prima metà della giornata, in rotazione fino a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare: Mosso fino alle ore centrali, poco mosso in seguito.