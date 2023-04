Meteo, le previsioni per il weekend: tempo variabile

Venerdì 21

Nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto, poi nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno.

Precipitazioni. Probabilità tendente a diminuire entro fine giornata risultando comunque nel complesso su costa e zone adiacenti bassa (5-25%), in montagna alta (75-100%), sulle zone pedemontane medio-alta (50-75%), altrove medio-bassa (25-50%); si tratterà di fenomeni da diffusi a sparsi, con alcuni rovesci tra Prealpi e pianura e possibilità di qualche temporale sulle zone pianeggianti; limite delle nevicate sui 1500-1800 m, poi in contenuto rialzo.

Temperature. Per le minime, prevarrà un lieve calo; massime in aumento più significativo sulle zone centro-settentrionali.

Venti. In quota, da moderati meridionali a deboli occidentali; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; in pianura inizialmente da moderati a deboli dai quadranti nord-orientali, poi deboli con direzione variabile.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.



Sabato 22

Leggera variabilità, con spazi di sereno alternati a nubi probabilmente più significative sulle zone montane e pedemontane a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di locali piovaschi dalle ore centrali sulle Prealpi.

Temperature. Minime in contenuta diminuzione, massime in aumento salvo locale stazionarietà su costa e pianura nord-orientale.

Venti. In quota prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, a parte qualche possibile moderato rinforzo nelle ultime ore sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo dai quadranti meridionali nelle ore pomeridiane sulla costa.

Mare. Quasi calmo, al più in qualche momento poco mosso al largo.



Domenica 23