Meteo, le previsioni per il weekend

Venerdi 11

Cielo: Da sereno o poco nuvoloso, salvo possibili maggiori addensamenti al mattino sui settori orientali, a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura; altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Fino a metà mattina assenti, in seguito sulle zone dolomitiche meridionali, Prealpi e zone pedemontane probabilità in aumento di precipitazioni fino a medio-alta (50-75%) con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale; sulle Dolomiti settentrionali probabilità minore (probabilità medio-bassa 25-50%). In pianura non si esclude qualche locale fenomeno in sconfinamento (probabilità bassa 5-25%); sulla costa generalmente assenti.

Temperature: Stazionarie, salvo locale diminuzione dei valori minimi in pianura e dei valori massimi sulle Prealpi.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo o al più poco mosso.

Sabato 12

Cielo: Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo modesta attività cumuliforme durante le ore centrali in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: In pianura al mattino deboli occidentali, poi variabili. Sulla costa venti a regime di brezza. In quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi nel corso del pomeriggio.

Mare: Calmo.

Domenica 13

In prevalenza soleggiato salvo sviluppo di possibili modesti cumuli durante le ore centrali sui rilievi, temperature in aumento con valori che si porteranno sopra le medie del periodo. Rinforzo dei venti dai quadranti orientali sulla costa fino a risultare a tratti tesi in serata.