Meteo, le previsioni per il fine settimana: tempo variabile

Sabato 15

Cielo: Su Rodigino e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti, andando verso le zone pedemontane e montane cielo in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura in prevalenza probabilità bassa (5-25%) per piogge locali, su pedemontana e zone limitrofe di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%); si verificheranno in diversi momenti della giornata, interessando diffusamente i vari settori. In prevalenza si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali con temporali più probabili di pomeriggio, neve sopra i 1700/2000 m.

Temperature: Rispetto a venerdì di notte saranno stazionarie e di giorno in aumento leggero/moderato; valori sotto la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura fino al mattino deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio moderati/tesi da sud-ovest. Sui monti deboli/moderati, con direzione variabile nelle valli e da sud in quota.

Mare: Poco mosso.

Domenica 16

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata sulla pianura andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse, sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, più probabili di pomeriggio rispetto alla sera.

Temperature: Generalmente saranno in aumento, sulla pianura di notte con andamento irregolare; differenze leggere/moderate rispetto a sabato.

Venti: Sulla pianura generalmente moderati, in prevalenza da sud-ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.