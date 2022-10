Meteo, le previsioni per la settimana: caldo anomalo e nebbie nelle ore notturne

Lunedi 17

Cielo: Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso, altrove alternanza di nuvole e rasserenamenti. Nella prima metà di giornata di notte nebbie da diffuse a locali andando dalla costa a pedemontana e valli prealpine, di mattina in dissolvimento.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Simili a domenica, eccetto aumenti leggeri/moderati in alta montagna; valori sopra la media in modo moderato/sensibile.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedi 18

Cielo: In prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle zone pianeggianti e prealpine fino al mattino poco o parzialmente nuvoloso. Nella prima metà di giornata di notte nebbie da diffuse a locali andando dalla costa a pedemontana e valli prealpine, di mattina in dissolvimento.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo di notte e in aumento leggero/moderato di giorno rispetto a lunedì.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna in rotazione da sud-ovest a nord-ovest col passar delle ore, altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledi 19

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura nella prima metà di giornata varie nebbie di notte e in dissolvimento di mattina. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni diurne in alta montagna.

Giovedi 20

Nuvolosità in aumento, senza precipitazioni e con alcune nebbie di notte sulla pianura. Temperature con andamento irregolare di notte e in calo dal mattino. Previsore: Stefano Veronese