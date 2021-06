Meteo, le previsioni della settimana: sereno o poco nuvoloso

Sul Veneto fino a martedì rialzo termico e prevalenza degli spazi di sereno, a fronte di alcuni temporanei addensamenti e qualche possibile rovescio più che altro nelle ore pomeridiane sulle zone montane, per un promontorio anticiclonico che si protende da sud; transiterà poi una moderata depressione in arrivo dall'Europa nord-occidentale che farà moderatamente calare le temperature e aumentare gli addensamenti nuvolosi almeno in montagna, con probabilità di piogge via via un po' maggiore

Lunedi 28

Cielo: Cielo in pianura sereno o poco nuvoloso salvo a tratti qualche modesto addensamento specie nelle ore pomeridiane, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con attività cumuliforme un po' maggiore a partire dalle ore più calde.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura di locali brevi rovesci o temporali, più che altro dal pomeriggio.

Temperature: Un po' in aumento, specie riguardo alle massime sulle zone più interne, salvo lievi controtendenze delle minime su costa nord-orientale e zone adiacenti.

Venti: In quota da sud-ovest, generalmente moderati ma con tendenza a rinforzare un po'; nelle valli, perlopiù deboli di direzione variabile; sulle zone pianeggianti in prevalenza dai quadranti orientali, nelle prime ore deboli, poi a tratti deboli e più spesso moderati.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, per un aumento del moto ondoso un po' più significativo a sud nella seconda parte della giornata.

Martedi 29

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche modesto addensamento dalle ore centrali più che altro sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura di locali brevi rovesci o temporali, più che altro dal pomeriggio.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque almeno per le minime in montagna prevarranno gli aumenti.

Venti: In quota sud-occidentali, da moderati a temporaneamente tesi; altrove direzione variabile, intensità debole o a tratti moderata per rinforzi più frequenti su bassa pianura e costa.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledi 30

Cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sull'entroterra, in montagna moderata variabilità con significativi spazi di sereno all'inizio e addensamenti cumuliformi sparsi a partire dalle ore centrali soprattutto sulle Dolomiti, associati alla probabilità di alcuni rovesci o temporali; temperature in calo al più moderato, salvo locali contenute controtendenze sulla pianura nord-orientale.

Giovedi 1

Moderata variabilità soprattutto in montagna, ove agli spazi di sereno si alterneranno maggiori addensamenti nuvolosi, mentre in pianura gli spazi di sereno saranno più presenti; probabili rovesci o temporali sparsi sulle zone montane, locali su quelle pianeggianti; temperature minime in contenuto calo salvo locali lievi controtendenze sulla pianura nord-orientale, massime in quota senza notevoli variazioni e altrove in discreta diminuzione. Previsore: AB