Meteo, le previsioni per la settimana: tempo variabile

Lunedi 26

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sulle zone montane.

Precipitazioni: Assenti in pianura e in prevalenza anche in montagna, dove dalle ore centrali ci sarà una probabilità bassa (5-25%) di qualche locale piovasco o rovescio.

Temperature: Minime in ripresa in montagna, in locale lieve variazione in pianura, massime in contenuto rialzo.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli e su zone pedemontane e costiere.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedi 27

Cielo: Tempo variabile, anche instabile nella seconda metà della giornata, con iniziali tratti di sereno alternati ad annuvolamenti crescenti a partire dalle zone settentrionali.

Precipitazioni: Inizialmente assenti. Dalla ore centrali probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) in montagna, medio-bassa (25-50%) sulle zone settentrionali e occidentali della pianura di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; altrove i fenomeni saranno possibili dalla serata.

Temperature: Minime in rialzo in pianura, senza notevoli variazioni in montagna, massime prevalentemente in diminuzione.

Venti: In quota in prevalenza moderati dai settori occidentali; nelle valli variabili. In pianura, orientali moderati, a tratti tesi, specie lungo la costa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledi 28

Nuvolosità variabile, più consistente a inizio giornata sulla pianura meridionale e nelle ore pomeridiane in montagna, alternata a spazi di sereno, più significativi dal pomeriggio/sera. Non esclusa qualche residua precipitazione tra la notte e la mattina, specie sulle zone meridionali, e qualche piovasco o rovescio pomeridiano in montagna. Temperature in diminuzione. In pianura venti moderati dai quadranti orientali.

Giovedi 29

Cielo poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane in montagna, dove non è escluso qualche piovasco o rovescio. Temperature senza notevoli variazioni o in leggera diminuzione. Previsore: ms.