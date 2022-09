Meteo, le previsioni: tempo incerto per tutta la settimana

Lunedi 26

Cielo: Permangono condizioni di tempo variabile/instabile con iniziali locali nubi basse seguite da nubi irregolari alternate a schiarite anche ampie, maggiori addensamenti in montagna nel pomeriggio.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. Dalle ore centrali saranno probabili precipitazioni (probabilità nel complesso medio-alta 50-75%) da locali a sparse a partire dalle zone montane e pedemontane in estensione alla pianura nel tardo pomeriggio/sera. Saranno probabili locali rovesci o temporali. Limite della neve intorno ai 2000/2300 m.

Temperature: Minime in calo, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile. In quota deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedi 27

Cielo: Tempo ancora variabile/instabile con nuvolosità estesa fino a parte della mattinata. In seguito tendenza a diradamento della nuvolosità a partire da ovest con comparsa di schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Nella prima parte della giornata probabili precipitazioni da sparse a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in seguito generalmente assenti. Quota neve intorno ai 1800/2000 m sulle Dolomiti, 2000/2300 m sulle Prealpi.

Temperature: In generale diminuzione, con minime raggiunte in serata.

Venti: In pianura deboli/moderati di direzione variabile. In quota in rinforzo dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledi 28

Tempo ancora variabile ma più soleggiato rispetto ai giorni precedenti; su zone montane e pedemontane nubi irregolari alternate schiarite e possibilità di qualche locale precipitazione durante le ore centrali. In pianura nella notte/prime ore del mattino non si escludono locali precipitazioni in rapido esaurimento; al primo mattino saranno possibili iniziali locali nubi basse, seguite da cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili locali annuvolamenti nel pomeriggio/sera. Temperature minime in ulteriore calo, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali.

Giovedi 29

Permangono condizioni di tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. In pianura rinforzo moderato dei venti da nord-est, in quota venti moderati da sud-ovest. Previsore: R.R.