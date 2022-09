Meteo, le previsioni per il weekend: tempo instabile e nuvoloso

Venerdi 2

Cielo: In prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: In montagna di pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge sparse sulle Dolomiti e locali sulle Prealpi; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: Differenze leggere/moderate rispetto a giovedì; sulla pianura di notte saranno più basse e dal mattino avranno andamento irregolare, sui monti con andamento irregolare eccetto aumenti nelle valli.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura in prevalenza da nord-est e di pomeriggio da sud-est, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna da ovest.

Mare: Da mosso fino all'alba a calmo verso sera.

Sabato 3

Nuvolosità in aumento specie nella seconda metà di giornata, quando saranno probabili delle piogge a partire dai monti. Temperature generalmente in aumento, laddove piovoso in calo.

Domenica 4

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge a tratti, temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno. Previsore: Stefano Veronese